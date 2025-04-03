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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино задержали подозреваемого в разбое с раскаленным утюгом

В Мурино задержали подозреваемого в разбое с раскаленным утюгом

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали подозреваемого в разбое с раскаленным утюгом

Накануне вечером, 2 апреля около 20 часов 00 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 47-летней жительницы дома 59 по улице Шоссе Лаврики в городе Мурино. Женщина рассказала стражам порядка о том, что 27 марта ее 45-летний приятель в ходе совместного распития спиртных напитков, несколько раз ударил ее, после чего, приложив ей к телу включенный утюг, отобрал золотую цепочку стоимостью 50 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой).

В тот же вечер, 2 апреля около 20 часов 30 минут участковыми уполномоченными полиции возле дома 14 по Ручьевскому проспекту в городе Мурино был задержан подозреваемый. 

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, разбойное нападение
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