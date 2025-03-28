На Будапештской улице в больнице произошла поножовщина

Накануне днем, 27 марта около 13 часов 55 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о том, что в токсикологическом отделении НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе на Будапештской улице, дом 3 один из пациентов ударил ножом другого.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был обнаружен в палате отделения клинической токсикологии с ножевым ранением в шею и лицо 31-летний пациент, который, после оказания помощи, в удовлетворительном состоянии был помещен в палату отделения клинической токсикологии, и второй, 29 - летний, который, в свою очередь. с резаной раной подмышечной впадины левой руки, в состоянии средней степени тяжести, после оказания медицинской помощи также был помещен в палату отделения токсикологической реанимации.

Полицейские установили, что в палате, при оформлении документов на выписку, находящийся в состоянии наркотического опьянения 29-летний, получив рюкзак с личными вещами, вытащил из него нож и нанес им два удара в шею и лицо второму, 31-летнему, пациенту, после чего ударил ножом уже себя - в подмышечную впадину левой руки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.