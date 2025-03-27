В Петербурге задержан 16-летний курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Солдата Корзуна

28 февраля к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от 65-летней жительницы дома 4 по улице Солдата Корзуна о том, что она стала жертвой мошенников, и, под предлогом "проверки денежных средств на подлинность" передала курьеру 2 150 000 рублей и 330 евро.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

26 марта возле дома 70 по проспекту Маршала Жукова сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 16-летнего жителя Приморского района города.

Молодой человек нигде не учится и не работает.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.