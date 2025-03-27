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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан 16-летний курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Солдата Корзуна

В Петербурге задержан 16-летний курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Солдата Корзуна

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подростка - "дроппера", помогавшего мошенникам, обманувшим пенсионерку с улицы Солдата Корзуна

28 февраля к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от 65-летней жительницы дома 4 по улице Солдата Корзуна о том, что она стала жертвой мошенников, и, под предлогом "проверки денежных средств на подлинность" передала курьеру 2 150 000 рублей и 330 евро. 

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

26 марта возле дома 70 по проспекту Маршала Жукова сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 16-летнего жителя Приморского района города. 

Молодой человек нигде не учится и не работает. 

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район, мошенничество, пенсионеры
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