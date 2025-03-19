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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемую в «заказе» убийства соседки по «коммуналке»

В Петербурге задержали подозреваемую в «заказе» убийства соседки по «коммуналке»

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Опубликовал: Антон78
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Telegram
Угрозыск Петербурга задержал женщину-бухгалтера, подозреваемую в "заказе" убийства соседки по «коммуналке»

Накануне, 18 марта сотрудники Управления уголовного розыска Петербурга в одной из квартир дома 244 по Московскому шоссе задержали 59-летнюю женщину, работающую главным бухгалтером в учебном заведении.

Полицейские изобличили задержанную в попытке организации заказного убийства своей соседки по коммунальной квартире, проживающей в доме 67 по улице Седова, к которой она на протяжении длительного времени испытывала неприязненное отношение ввиду постоянных конфликтов.

Для этих целей она, предварительно, подыскала исполнителя и даже передала ему денежное вознаграждение. Примечательно, что с предложением о расправе над своей знакомой она обратилась к случайному человеку, которого встретила у храма просящим милостыню.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение к приготовлению убийства).

Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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