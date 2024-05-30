В Петербурге задержали подозреваемую в организации притона для занятия проституцией

29 мая 2024 года в результате проведения мероприятий по изобличению лиц, причастных к организации занятий проституцией и содержанию притонов для соответствующих занятий, полицейские задержали неработающую 48-летнюю жительницу Челябинской области.

По данным оперативников, в арендуемой квартире дома 13 по улице Комсомола был организован интим-салон, а подозреваемая выполняла там функции администратора.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ.

Подозреваемую поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.