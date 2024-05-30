В Петербурге задержали исполнителя убийства 26-летней давности

Сегодня, 30 мая 2024 года возле дома 44 по улице Алексея Толстого в городе Пушкин, сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти был задержан предполагаемый исполнитель дерзкого убийства, совершённого 15 июня 1998 года.

Тогда на дороге на Турухтанные острова взорвался ВАЗ-2108, в салоне которой находились директор судомеханического завода и двое его помощников.

В результате происшествия руководитель предприятия погиб, а его коллеги получили серьёзные ожоги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, но работа по нему не прекращалась. Спустя практически 26 лет полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 60-летний петербуржец, проживающий в одной из квартир дома 15 на Торфяной дороге.

По версии полиции, в день совершения убийства задержанный вместе с двумя подельниками переоделся в форму сотрудников ГАИ и под предлогом проверки документов остановил «жигули», в котором ехали директор судомеханического завода с подчинёнными.

Подложив незаметно в салон взрывное устройство, злоумышленники ретировались. Буквально через несколько секунд произошёл взрыв, в результате чего один человек погиб, ещё двое получили увечья.

В настоящее время подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Устанавливается его причастность к совершению других преступлений.