ента новостей

19:41
В Петербурге задержали исполнителя убийства 26-летней давности
19:29
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью
17:35
На КАД в районе развязки с Выборгским шоссе перекроют две полосы
16:43
В Петербурге прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски Анатолию Рахлину
15:49
В Петербурге прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи»
15:46
Фестиваль футбола «Матч жизни»
14:33
В России планируют ввести маркировку видеоигр
10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
10:53
В Петербурге задержали подозреваемую в организации притона для занятия проституцией
10:36
В Петербурге поймали лже-сантехника, обокравшего пенсионерку с Тихорецкого проспекта
10:28
В Петербурге поймали поджигателя бара на улице Рубинштейна
10:20
В Красном Селе поймали подозреваемую в грабеже знакомой
10:15
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Железноводской улице
09:34
БРИКС продолжит расширяться
09:31
Закрытие троллейбусного движения в центре Петербурга
08:52
Появятся новые школы
01:55
ЦСКА удалось выиграть у УНИКСа и второй матч финальной серии Единой Лиги ВТБ
20:03
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Парашютной улицей перекроют две полосы
15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
15:37
В Пикалево поймали двоих подозреваемых в грабеже
15:24
В Ленобласти задержали налетчика на продмаг в Никольском
15:18
В деревне Коростель драка закончилась поножовщиной
14:55
В Ивангороде мужчина зарезал свою мать
14:43
Работа электротранспорта при закрытии станций метро «Фрунзенской» и «Удельной»
14:38
Закрытие трамвайного движения по мосту Александра Невского
14:36
В Петербурге поймали студентов, напавших на прохожего на улице Десантников
14:27
В Ленобласти ликвидировали подпольное алкопроизводство в гаражах
14:18
В Ленобласти на «Кола» введут реверсивное движение
13:02
На КАД перед съездом на Кронштадт грузовик врезался в бетонное ограждение
12:26
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб мотоциклист
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали исполнителя убийства 26-летней давности

В Петербурге задержали исполнителя убийства 26-летней давности

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Петербурга задержали исполнителя дерзкого убийства, совершённого 26 лет назад

Сегодня, 30 мая 2024 года возле дома 44 по улице Алексея Толстого в городе Пушкин, сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти был задержан предполагаемый исполнитель дерзкого убийства, совершённого 15 июня 1998 года.
Тогда на дороге на Турухтанные острова взорвался ВАЗ-2108, в салоне которой находились директор судомеханического завода и двое его помощников.
В результате происшествия руководитель предприятия погиб, а его коллеги получили серьёзные ожоги.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, но работа по нему не прекращалась. Спустя практически 26 лет полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 60-летний петербуржец, проживающий в одной из квартир дома 15 на Торфяной дороге.
По версии полиции, в день совершения убийства задержанный вместе с двумя подельниками переоделся в форму сотрудников ГАИ и под предлогом проверки документов остановил «жигули», в котором ехали директор судомеханического завода с подчинёнными.
Подложив незаметно в салон взрывное устройство, злоумышленники ретировались. Буквально через несколько секунд произошёл взрыв, в результате чего один человек погиб, ещё двое получили увечья.
В настоящее время подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Устанавливается его причастность к совершению других преступлений.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-03-2024, 13:06
Полицейские раскрыли убийство 25-летней давности
9-12-2023, 12:33
В Калининском районе задержали мужчину до смерти избившего свою подругу
19-01-2022, 14:40
В Петербурге расрыто «заказное» убийство 11-летней давности
9-02-2024, 13:06
В Петербурге раскрыли преступление против половой неприкосновенности ребенка 20-летней давности
14-07-2022, 11:16
В Петербурге раскрыто убийство 14-летней давности
20-05-2023, 12:53
Полицейскими установлен заказчик убийства 16-летней давности

Происшествия на дорогах

0
91
Сегодня, 10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
0
223
Вчера, 15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
0
127
Вчера, 13:02
На КАД перед съездом на Кронштадт грузовик врезался в бетонное ограждение
0
137
Вчера, 12:26
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб мотоциклист
Наверх