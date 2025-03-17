В Луге машина спецтранспорта сбила пенсионерку

Накануне, 16 марта около 11 часов 30 минут возле дома 8 по Набережной улице в городе Луга Ленинградской области 64-летний мужчина, управляя автомобилем «Макар», двигаясь по дворовой территории задним ходом от дома 5 в сторону дома 8, совершил наезд на 83-летнюю женщину - пешехода.

В результате дорожного происшествия пенсионерку госпитализировали с переломом плеча и травмой головы, в состоянии средней степени тяжести, однако впоследствии она скончалась в больнице.

По предварительным данным, смерть женщины наступила от сердечного приступа.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.