В Курортном районе «Лада Приора» сбила 10-летнего мальчика на самокате

Накануне вечером, 21 сентября 2024 года около 18 часов 50 минут возле дома 2Б по Транспортной улице, в Курортном районе Петербурга 27-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», двигаясь по дворовой территории от дома 2 по улице Токарева к дому 5 по Транспортной улице, совершил наезд на 10-летнего ученика 4 класса, который двигался на самокате по ходу движения автомобиля.

В результате дорожного происшествия мальчика госпитализировали с травмой головы и множественными ссадинами, в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.