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Питерец.ру » Происшествия » На Садовой улице задержали двоих постояльцев хостела, устроивших погром в пекарне

На Садовой улице задержали двоих постояльцев хостела, устроивших погром в пекарне

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали постояльцев хостела, подозреваемых в погроме пекарни на Садовой улице

Накануне вечером, 6 марта около 21 часа 20 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что двое неизвестных разбили витрину в пекарне в доме 36 по Садовой улице, и с места происшествия скрылись. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя Свердловской области и 39-летнего жителя республики Саха.

Оба нигде не работают и проживают в хостелах. 

Задержанных доставили в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего они были помещены в спецприемник. 

Позднее к полицейским поступило заявление о разбитой витрине и порче кассового аппарата от 19-летнего кассира пекарни. Размер материального ущерба устанавливается. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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