На Садовой улице задержали двоих постояльцев хостела, устроивших погром в пекарне

Накануне вечером, 6 марта около 21 часа 20 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что двое неизвестных разбили витрину в пекарне в доме 36 по Садовой улице, и с места происшествия скрылись.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя Свердловской области и 39-летнего жителя республики Саха.

Оба нигде не работают и проживают в хостелах.

Задержанных доставили в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего они были помещены в спецприемник.

Позднее к полицейским поступило заявление о разбитой витрине и порче кассового аппарата от 19-летнего кассира пекарни. Размер материального ущерба устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.