ента новостей

12:55
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пожилых
12:49
В Приморском районе задержали квартирного вора
12:46
В центре Петербурга группа молодых людей избила прохожего
12:38
В Калининском районе пенсионерка перевела телефонным аферистам почти 7 млн рублей
12:31
В Калининском районе задержали мужчину с крупной партией зелья
10:15
Отбор на госслужбу будет проводить искусственный интеллект
10:00
На «Южном полукольце» столкнулись "Газель" и "Хендэ Солярис", погиб водитель иномарки
09:45
В парке «Малиновка» мигрант-нелегал изнасиловал 57-летнюю женщину
09:21
Япония начала сбрасывать очищенную радиоактивную воду в океан, что вызвало протест Китая
09:16
Индия стала четвертой страной, когда-либо посадившей космический корабль на Луну
00:42
«Шахматный коммунист» Вадим Звягинцев настиг группу лидеров на мемориале Корчного: петербуржцы Шубин, Епишин и Зубрицкий – среди 11 участников турнира, набравших по 6,5 очков после 8 туров
19:41
В ДТП под Кингисеппом пострадали трое человек
19:28
На участке реконструкции КАД продолжают монтировать оголовки водоотводных труб. Движение полностью перекроют
17:15
На чемпионате России по боксу в следующий круг пробились двое петербуржцев – Попов и Ханапиев, проиграли свои бои Ярулин, Жоржин, Алексеев, Колесников, Захарьев и Верясов
16:33
Толчинский, Мичков и Хуснутдинов забивали в победном для СКА матче с «Автомобилистом» на турнире имени Пучкова, счёт – 5:2 в пользу петербуржцев
13:30
Магия якутской песни зарядит энергией и наполнит радостью сердца петербуржцев
13:27
Участники СВО и их близкие побывали на обзорной экскурсии по центру Санкт-Петербурга
13:22
День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в Курской битве в 1943 году
13:18
В Выборгском районе «Лада Гранта» влетела в патрульный автомобиль ГИБДД, пострадал сотрудник полиции
10:47
В Ленобласти женщина отобрала сумку у мужчины
10:40
В Петербурге задержали злодея напавшего с ножом на двух женщин в лифте
10:33
В Приморском районе пенсионерка перевела мошенникам 4,3 млн рублей
10:30
В Петербурге задержан мужчина, который отобрал сумочку у своей подруги
09:45
16 человек погибли и 36 получили ранения в результате крушения автобуса с мигрантами и местными жителями в Мексике
09:37
В Ленобласти автоледи на BMW насмерть сбила 18-летнего велосипедиста
09:28
Школьники из Донецка во время визита в Петербург заинтересовались возможностями поступления в вузы города
02:26
На шахматном турнире «Мемориал Корчного» петербуржцы Кирилл Шубин и Артём Зубрицкий после 7-го тура смогли догнать лидера, а Татьяна Гетьман на – 72-м месте
21:57
Депутат петербургского Заксобрания Денис Четырбок сравнил «нулевое чтение бюджета» с семейным советом
19:20
В ДТП на КАД у Новоселья двое человек погибли и трое пострадали
17:54
В квартире на Светлановском проспекте взорвалась мощная петарда
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга группа молодых людей избила прохожего

В центре Петербурга группа молодых людей избила прохожего

0
6
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Сотрудники полиции Центрального района задержали пятерых по подозрению в избиении прохожего

Накануне утром около 08 часов 15 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 10 по Большой Московской улице группа подростков избила мужчину.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции задержаны три девушки 21 и 19 лет, и двое молодых людей 22 и 27 лет.
Установлено, что задержанные, в ходе внезапно возникшего конфликта избили 53-летнего местного жителя.
Пострадавший госпитализирован и, после оказания медицинской помощи отпущен домой.
Задержанные доставлены в отдел полиции для разбирательства, в отношении них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-08-2023, 10:26
В Петербурге мужчине в ответ на замечание избили и прыснули в лицо из баллончика
20-08-2023, 14:07
В поселке Первомайское задержали подозреваемого в уличном грабеже
23-07-2023, 12:22
В Петербурге задержаны участники поножовщины
30-05-2023, 10:15
На Ленинском проспекте четверо мужчин развлекались стрельбой по банкам возле детской площадки
25-06-2023, 11:06
В Петербурге ищут подозреваемых в стрельбе в ходе дорожного конфликта
30-04-2022, 18:14
В центре Петербурга хулиганы повредили арт-объект, посвящённый импортозамещению

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 10:00
На «Южном полукольце» столкнулись "Газель" и "Хендэ Солярис", погиб водитель иномарки
0
134
Вчера, 19:41
В ДТП под Кингисеппом пострадали трое человек
0
121
Вчера, 13:18
В Выборгском районе «Лада Гранта» влетела в патрульный автомобиль ГИБДД, пострадал сотрудник полиции
0
158
Вчера, 09:37
В Ленобласти автоледи на BMW насмерть сбила 18-летнего велосипедиста
Наверх