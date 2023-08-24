В центре Петербурга группа молодых людей избила прохожего

Накануне утром около 08 часов 15 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 10 по Большой Московской улице группа подростков избила мужчину.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции задержаны три девушки 21 и 19 лет, и двое молодых людей 22 и 27 лет.
Установлено, что задержанные, в ходе внезапно возникшего конфликта избили 53-летнего местного жителя.
Пострадавший госпитализирован и, после оказания медицинской помощи отпущен домой.
Задержанные доставлены в отдел полиции для разбирательства, в отношении них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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