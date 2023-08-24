В центре Петербурга группа молодых людей избила прохожего

Накануне утром около 08 часов 15 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 10 по Большой Московской улице группа подростков избила мужчину.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции задержаны три девушки 21 и 19 лет, и двое молодых людей 22 и 27 лет.

Установлено, что задержанные, в ходе внезапно возникшего конфликта избили 53-летнего местного жителя.

Пострадавший госпитализирован и, после оказания медицинской помощи отпущен домой.

Задержанные доставлены в отдел полиции для разбирательства, в отношении них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.