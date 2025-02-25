В Красногвардейском районе задержан подозреваемый в поножовщине

Вечером 23 февраля, около 17 часов 20 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении мужчины в доме 33 по Ириновскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в квартире обнаружили 45-летнего мужчину с ножевым ранением в области живота. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские установили, что пострадавшего в парадной дома ударил ножом в живот неизвестный.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полицейские оперативно у дома 33/49 корпус 2 по Заневскому проспекту задержали 33-летнего подозреваемого в указанном преступлении.

Задержанного, ранее судимого местного жителя, доставили в отдел полиции и поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.