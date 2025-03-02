В Петербурге таксист выстрелил в пассажира из «травматики»

Накануне вечером, 1 марта около 20 часов 53 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение из больницы о том, что к ним обратился 35-летний мужчина с ушибами и ссадинами, которого, после оказания медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение.

На следующий день пострадавший рассказал полицейским о том, что накануне у него в автомобиле такси "EXEED LX", в котором он проезжал в качестве пассажира, произошёл конфликт с водителем такси, в ходе ссоры последний, выйдя на улицу около дома 154 по проспекту Энгельса, выстрелил в его сторону из травматического пистолета, и уехал в неизвестном направлении.

Полицейские принимают необходимые меры к розыску и задержанию подозреваемого.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.