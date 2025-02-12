В Калининском районе задержан подозреваемый в поножовщине

Вечером 10 февраля около 17 часов 20 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что в доме 33 по Кондратьевскому проспекту неизвестный ножом ударил двоих мужчина и скрылся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили двоих пострадавших мужчин, 31 и 58 лет. У младшего было проникающее ножевое ранение грудной клетки, у второго - травма головы и резаная рана щеки.

Обоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Позднее в тот же день, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 35-летнего жителя Советского переулка.

Полицейские установили, что ножевые ранения задержанный нанес своим собутыльникам в ходе конфликта при распитии спиртных напитков.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.