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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе задержан подозреваемый в поножовщине

В Калининском районе задержан подозреваемый в поножовщине

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Опубликовал: Anton78
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В Калининском районе полицейские задержали подозреваемого в поножовщине

Вечером 10 февраля около 17 часов 20 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что в доме 33 по Кондратьевскому проспекту  неизвестный ножом ударил двоих мужчина и скрылся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили двоих пострадавших мужчин, 31 и 58 лет.  У младшего было проникающее ножевое ранение грудной клетки, у второго - травма головы и резаная рана щеки.      

Обоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.  

Позднее в тот же день, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 35-летнего жителя Советского переулка.                  

Полицейские установили, что  ножевые ранения задержанный нанес своим собутыльникам в ходе конфликта при распитии спиртных напитков.  

 По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья). 

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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