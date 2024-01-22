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Питерец.ру » Происшествия » В центер Петербурга ограбили магазин электроники

В центер Петербурга ограбили магазин электроники

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Опубликовал: Anton78
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Полицией приняты меры к розыску налетчика на магазин электроники на Звенигородской улице

Поздним вечером минувшей субботы, 20 января 2024 года около 22 часов 45 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение с ушибами предплечья обратилась 21-летняя продавец-консультант, получившая травму в результате нападения на магазин в доме 1 по Звенигородской улице.
Полицейские установили, что около 18 часов 05 минут 20 января в магазин вошёл неизвестный, который открыто похитил 2 роутера, а при попытке сотрудницы магазина помешать ему, оттолкнул ее, после чего с места происшествия скрылся.
Ущерб составил 2998 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).
Полицейскими приняты меры к розыску налетчика.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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