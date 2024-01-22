В центер Петербурга ограбили магазин электроники

Поздним вечером минувшей субботы, 20 января 2024 года около 22 часов 45 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение с ушибами предплечья обратилась 21-летняя продавец-консультант, получившая травму в результате нападения на магазин в доме 1 по Звенигородской улице.

Полицейские установили, что около 18 часов 05 минут 20 января в магазин вошёл неизвестный, который открыто похитил 2 роутера, а при попытке сотрудницы магазина помешать ему, оттолкнул ее, после чего с места происшествия скрылся.

Ущерб составил 2998 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).

Полицейскими приняты меры к розыску налетчика.