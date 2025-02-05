Установлен дополнительный эпизод противоправных действий задержанного детского тренера

Ранее сообщалось, что 3 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 36-летний тренер по плаванию и футболу одной из средних школ Красносельского района Петербурга, подозреваемого в том, что в сентябре прошлого года совершил противоправные действия в отношении 12-летнего мальчика.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий оперативниками было предварительно установлено, что в августе прошлого, 2024 года в детском лагере в Выборгском районе Ленинградской области, подозреваемый совершил аналогичные противоправные действия в отношении 12-летнего мальчика.

По выявленному факту следователями было возбуждено еще одно уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.