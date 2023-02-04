В Петербурге росгвардейцы задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек

В Санкт-Петербурге военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек.

В ходе патрулирования на улице Карпицкого к росгвардейцам обратились женщина, сообщившая, что неизвестный мужчина предлагал её 12-летней дочери совершить действия сексуального характера. Получив описание подозреваемого, военнослужащие вскоре задержали мужчину, находящегося в нетрезвом состоянии, который также был опознан потерпевшей.

Подозреваемый передан органам внутренних дел. Инцидент произошёл вчера около 19.40.