В Обводный канал после ДТП упал автомобиль с людьми

Сегодня днем, 18 января около 13 часов 30 минут возле дома 72 по набережной Обводного канала 37-летний мужчина, управляя автомобилем «Шкода» совершил столкновение с автомобилем «Мерседес».

В результате столкновения немецкая автомашина перелетела поребрик, сбила решетку ограждения набережной и упала в Обводный канал.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

По предварительным данным, одну девушку извлекли из салона упавшего в Обводный канал автомобиля и передали медикам. Пострадавшую госпитализировали в НИИ Джанелидзе в состоянии клиеической смерти.

Автокраном автомобиль извлекли из воды. В машине находился человек без признаков жизни.

Полицейские продолжают проверку по факту ДТП.



