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Питерец.ру » Происшествия » В Обводный канал после ДТП упал автомобиль с людьми

В Обводный канал после ДТП упал автомобиль с людьми

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Московского района проводят проверку по факту  ДТП с падением автомобиля с набережной в  Обводный канал 

Сегодня днем, 18 января около 13 часов 30 минут возле дома 72 по набережной Обводного канала 37-летний мужчина,  управляя автомобилем «Шкода» совершил столкновение с автомобилем «Мерседес».                                                               

В результате столкновения немецкая  автомашина перелетела поребрик, сбила решетку ограждения набережной и упала  в Обводный канал. 

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

По предварительным данным, одну девушку извлекли из салона упавшего в Обводный канал автомобиля и передали медикам.  Пострадавшую  госпитализировали в НИИ Джанелидзе в состоянии клиеической смерти.                      

Автокраном автомобиль извлекли из воды. В машине находился человек без признаков жизни.                                                                                                                        

Полицейские продолжают проверку по факту ДТП.


Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район, ДТП
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