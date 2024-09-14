В ДТП на набережной Обводного канала пострадал 10-летний пассажир «Тойоты»

Вчера днем, 13 сентября 2024 года около 15 часов 10 минут возле дома 72 по набережной Обводного Канала, в Адмиралтейском районе Петербурга 48-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Рав-4», двигаясь от Московского проспекта в сторону Боровой улицы, на регулируемом перекрестке, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Киа Сид» и совершил столкновение с ним.

В результате дорожного происшествия пострадал 10-летний пассажир «Тойоты».

Мальчик находился в автомобиле на заднем сидении автомобиля на бустере и был пристегнут ремнем безопасности.

Постродавшего госпитализировали с ушибом ключицы, в состоянии средней степени тяжести.