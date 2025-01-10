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Питерец.ру » Происшествия » В кваритире на Васильевском острове изъяли парию синтетического наркотика

В кваритире на Васильевском острове изъяли парию синтетического наркотика

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские изъяли парию синтетического наркотика из квартиры на Васильевском острове

7 января сотрудники полиции в ходе патрулирования около дома 37 по улице Репина за потребление наркотических средств задержали 21-летнего петербуржца и 23-летнего жителя Новгородской области.

При досмотре у старшего из задержанных обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакетик с веществом бежевого цвета. 

Молодых людей доставили в отдел полиции Василеостровского района, где в отношении них составили протоколы об административном правонарушении по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). 

Экспертиза показала, что в изъятом пакетике содержится 0.97 грамма мефедрона. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). 

В ходе проведения обыска по месту проживания одного из фигурантов, в квартире дома 36 по 1-й линии В.О., оперативники обнаружили и изъяли еще 2 прозрачных полимерных пакета с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета.

Согласно экспертизе, изъятое - смесь, содержащая наркотическое средство – мефедрон, весом 287,8 граммов.
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228 УК РФ. 

Одного из подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ, второму избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров, наркотики
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