В Петербурге поймали 17-летнего учащегося техникума, подозреваемого в обмане пенсионеров

В ночь на 18 декабря к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 84-летней жительницы Стрельны, которая рассказала о том, что немногим ранее ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и убедил, якобы, для обеспечения сохранности ее денег, передать все свои сбережения курьеру.

В итоге пенсионерка передала неизвестному 2 300 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

23 декабря сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления в помещении машиностроительного техникума, расположенного на проспекте Стачек, задержали 17-летнего учащегося.

В настоящее время задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.