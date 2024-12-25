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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали 17-летнего учащегося техникума, подозреваемого в обмане пенсионеров

В Петербурге поймали 17-летнего учащегося техникума, подозреваемого в обмане пенсионеров

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали учащегося техникума, подозреваемого в обмане стариков и сотрудничестве с телефонными мошенниками 

В ночь на 18 декабря к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 84-летней жительницы Стрельны, которая рассказала о том, что немногим ранее ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и убедил,  якобы, для обеспечения сохранности ее денег, передать все свои сбережения курьеру. 

В итоге пенсионерка передала неизвестному 2 300 000 рублей. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 

23 декабря сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления в помещении машиностроительного техникума, расположенного на проспекте Стачек, задержали 17-летнего учащегося. 

В настоящее время задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район, мошенничество, пенсионеры
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