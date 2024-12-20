В поселке Небо из дома пенсионера украли ювелирные изделия на 5 млн рублей

Накануне утром, 19 декабря 2024 года около 10 часов 00 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области с заявлением обратился 69-летний мужчина, который рассказал о том, что в его частный дом на Зеленой улице в коттеджном поселке «Небо» городского поселения Кузьмоловский проникли неизвестные.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в дом неизвестный проник, по предварительным данным, путём повреждения входной двери, откуда похитил ювелирные изделия на сумму 5 000 000 рублей из сейфа, находившегося на втором этаже.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело № по ч. 4 ст.158 УК РФ (кража).

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.