Поздним вечером 1 сентября 2024 года, около 21 часа 00 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 54-летней менеджера гостиницы, проживающей в поселке Глубокое. Женщина заявила о том, что неизвестный проник в ее дом в поселке Глубокое и похитил из стоявшего на втором этаже дома сейфа ювелирные изделия на общую сумму 9 250 000 рублей, 2000 долларов США и мобильный телефон.
Общая сумма материального ущерба составила не менее 10 000 000 рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4. ст.158 УК РФ (кража).
Полицейские принимают меры к установлению и задержанию злоумышленника.
В поселке Глубокое добычей "домушника" стали ювелирные изделия на сумму более 9 млн рублей
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Опубликовал: Anton78
Фото:
Freepik
Полицейские Выборгского района Петербурга разыскивают "домушника", совершившего крупную кражу из дома в поселке Глубокое
Поздним вечером 1 сентября 2024 года, около 21 часа 00 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 54-летней менеджера гостиницы, проживающей в поселке Глубокое. Женщина заявила о том, что неизвестный проник в ее дом в поселке Глубокое и похитил из стоявшего на втором этаже дома сейфа ювелирные изделия на общую сумму 9 250 000 рублей, 2000 долларов США и мобильный телефон.
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