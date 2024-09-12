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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти из сейфа частного дома украли два ружья и ювелирные украшения

В Ленобласти из сейфа частного дома украли два ружья и ювелирные украшения

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Freepik
Полицейские расследуют кражу из сейфа частного дома в Кировском районе Ленобласти

Накануне днем, 11 сентября 2024 года около 15 часов 25 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступило заявление от 56-летнего жителя поселка Приладожский. Мужчина сообщил стражам порядка  о том, что неизвестный проник в его дом в урочище Апраксин городок Путиловского сельского поселения и похитил из металлического сейфа два охотничьих ружья с патронами, ювелирные изделия и 5 тысяч рублей наличными. Материальный ущерб составил 124 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Полицейскими приняты меры по розыску злоумышленников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО кража
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