В Ленобласти из сейфа частного дома украли два ружья и ювелирные украшения

Накануне днем, 11 сентября 2024 года около 15 часов 25 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступило заявление от 56-летнего жителя поселка Приладожский. Мужчина сообщил стражам порядка о том, что неизвестный проник в его дом в урочище Апраксин городок Путиловского сельского поселения и похитил из металлического сейфа два охотничьих ружья с патронами, ювелирные изделия и 5 тысяч рублей наличными. Материальный ущерб составил 124 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Полицейскими приняты меры по розыску злоумышленников.