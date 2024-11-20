В Ленобласти ищут злоумышленника укравшего пожертвования из храма

Накануне, 19 ноября 2024 года около 11 часов 05 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о том, что в массиве «Восход» на 14-й линии, открыто окно храма, и через него совершено хищение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный, путем отжима оконной рамы стеклопакета, расположенной на первом этаже одноэтажного деревянного здания Храма, проник внутрь и похитил около 7 тысяч рублей из металлического ящика для пожертвований прихожан.

По данному факту следователи возбудили уголовно дело по статье 158 часть 2 УК РФ (кража).

Полицейскими приняты необходимые меры к установлению и задержанию злоумышленника.