Накануне, 19 ноября 2024 года около 11 часов 05 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о том, что в массиве «Восход» на 14-й линии, открыто окно храма, и через него совершено хищение.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный, путем отжима оконной рамы стеклопакета, расположенной на первом этаже одноэтажного деревянного здания Храма, проник внутрь и похитил около 7 тысяч рублей из металлического ящика для пожертвований прихожан.
По данному факту следователи возбудили уголовно дело по статье 158 часть 2 УК РФ (кража).
Полицейскими приняты необходимые меры к установлению и задержанию злоумышленника.
В Ленобласти ищут злоумышленника укравшего пожертвования из храма
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские разыскивают злоумышленника совершившего кражу из храма в Ленобласти
Накануне, 19 ноября 2024 года около 11 часов 05 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о том, что в массиве «Восход» на 14-й линии, открыто окно храма, и через него совершено хищение.
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