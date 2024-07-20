Накануне днем, 19 июля 2024 года к полицейским Московского района Петербурга обратился 59-летний житель дома 61 по проспекту Космонавтов, который сообщил о хищении денег из его квартиры.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в период с 14 по 19 июля из квартиры, расположенной на 23-м этаже 24-этажного дома, неизвестные из сейфа похитили 10 миллионов рублей.
Следователи по данному фату возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).
Полицейскими приняты меры к установлению и розыску лиц, причастных к данному преступлению.
Из квартиры на проспекте Космонавтов «домушники» похитили 10 миллионов рублей
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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими приняты меры к розыску «домушников», похитивших 10 миллионов из квартиры на проспекте Космонавтов
Накануне днем, 19 июля 2024 года к полицейским Московского района Петербурга обратился 59-летний житель дома 61 по проспекту Космонавтов, который сообщил о хищении денег из его квартиры.
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