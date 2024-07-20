Из квартиры на проспекте Космонавтов «домушники» похитили 10 миллионов рублей

Накануне днем, 19 июля 2024 года к полицейским Московского района Петербурга обратился 59-летний житель дома 61 по проспекту Космонавтов, который сообщил о хищении денег из его квартиры.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в период с 14 по 19 июля из квартиры, расположенной на 23-м этаже 24-этажного дома, неизвестные из сейфа похитили 10 миллионов рублей.

Следователи по данному фату возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Полицейскими приняты меры к установлению и розыску лиц, причастных к данному преступлению.