В Тихвине задержали подростка, пытавшегося поджечь здание почты

Вчера, 16 декабря 2024 года к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступила информация о том, что в 1-ом микрорайоне города Тихвин молодой человек пытается поджечь здание почты.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 16-летнего ученика 9 класса одной из местных школ, который, по предварительным данным, пытался поджечь здание почты.

В результате происшествия пострадавших нет. Противоправные действия несовершеннолетнего до прибытия полицейских были пресечены местными жителями.

С места происшествия изъяли спички и 5-литровая канистра с горючей жидкостью.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.