ента новостей

11:25
В Гатчине студентка взорвала петарду в помещении банка
11:05
В Тихвине задержали подростка, пытавшегося поджечь здание почты
11:01
На улице Димитрова иномарка сбила 14-летнюю девочку
10:57
В Невксом районе избили водителя трамвая
09:44
Долина попала под санкции
09:27
В Историческом парке «Россия – Моя история» представят проект Александра Малькевича "Приближая Победу"
09:20
Общепит набрал высокие обороты
00:12
Баскетбольный «Зенит» штампует победы в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ: «Енисей» разгромлен в Красноярске с разницей в 28 очков
23:47
Важная и нужная победа «Динамо-ЛО» в волейбольной Суперлиге над московским «Динамо», счёт тай-брейка – 15:11
15:33
в Петербурге открылась выставка молодых профессиональных художников
15:23
В Ленобласти власти рекомендовали ввести запрет выхода на лед водоемов
12:35
Выставка «Умиротворение»
12:31
Выставка «Обратная сторона»
12:28
Сергей Боярский: «участник СВО из Петербурга стал победителем Национальной литературной премии «Слово»
11:05
В метро будут тестировать биометрию
10:10
Биткоин взлетел выше $100 тыс.
10:08
Несколько сотен человек погибли в результате циклона на Майотте
09:46
В Петербурге пьяный дебошир выстрелил из травмата в работника магазина
09:41
Бродит одинокий волк
09:07
СПб в топ-10 по доступности авто
23:09
Петербургское хоккейное «Динамо» в овертайме победило воскресенский «Химик» со счётом 4:3, дубль сделал Дмитрий Сидляров
22:51
Неожиданная оплеуха от «Уралочки»: в 14-м туре женской волейбольной Суперлиги «Ленинградка» проиграла команде Карполя в трёх сетах, при этом вторая партия шла до счёта 39:37
13:43
«СКА-Нева» вела в счёте, но проиграла клубу «Торпедо-Горький» в гостях: автором победной шайбы стал Орлович-Грудков
01:56
Трудная и очень важная победа гандбольного «Зенита» в Бресте в матче SEHA – Gazprom League, счёт – 30:29
01:29
Бывший футболист «Спартака-Алании» и «Манчестер Сити» Михаил Кавелашвили избран депутатами президентом Грузии
19:09
В Ленобласти в ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек и четверо пострадали
16:14
В ДТП в Касимово пострадала 10-летняя девочка
16:04
На Бассейной улице иномарка сбила 13-летнего подростка на электросамокате
15:56
В ДТП на трассе «Санкт-Петербург – Псков» погибла женщина
15:47
В ДТП на трассе «Кола» погибли два человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Тихвине задержали подростка, пытавшегося поджечь здание почты

В Тихвине задержали подростка, пытавшегося поджечь здание почты

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Тихвина задержали подростка по подозрению в попытке поджога  здания почты 

Вчера, 16 декабря 2024 года к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступила информация о том, что в 1-ом микрорайоне города Тихвин молодой человек пытается поджечь здание почты. 

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 16-летнего ученика 9 класса одной из местных школ, который, по предварительным данным, пытался поджечь здание почты. 

В результате происшествия пострадавших нет.  Противоправные действия несовершеннолетнего до прибытия полицейских были пресечены местными жителями. 

С места происшествия изъяли спички и 5-литровая канистра с горючей жидкостью. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества). 

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Тихвинский район, поджог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-10-2024, 15:05
В Гатчине задержали 40-летнюю подозреваемую в попытке поджога автомобиля
24-10-2024, 12:37
В Тихвинском районе поймали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки
1-03-2023, 11:01
Гимназист из Петербурга пытался поджечь военкомат в Ленобласти
18-02-2024, 14:13
В Петербурге в тубдиспансере зарезали пациента
24-03-2024, 12:17
В Луге задержали стрелка из «травматики» на парковке
2-02-2024, 10:01
В Петербурге вновь совершены две попытки поджечь покрышки возле квартир

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:01
На улице Димитрова иномарка сбила 14-летнюю девочку
14-12-2024, 19:09
В Ленобласти в ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек и четверо пострадали
14-12-2024, 16:14
В ДТП в Касимово пострадала 10-летняя девочка
14-12-2024, 16:04
На Бассейной улице иномарка сбила 13-летнего подростка на электросамокате
Наверх