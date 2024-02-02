В Петербурге вновь совершены две попытки поджечь покрышки возле квартир

Как стало известно «Питерец.ру», накануне вечером, 01 февраля 2024 года около 20 часов 30 минут в экстренные службы Василеостровского района Петербурга поступила информация о возгорании покрышек возле двери квартиры на 12-м этаже дома 1 по Новосмоленской набережной. Прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем. В результате возгорания повреждена входная дверь, огонь в квартиру не проник, пострадавших нет.

Кваритра принадлежит 77-летнему мужчине и его 37-летней дочери. На момент пожара их не было дома, они проживают по другим адресам.

Сегодня ночью, 02 февраля 2024 года около 02 часов 40 минут сотрудники уголовного розыска в поселке Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области, по подозрению в совершении поджога покрышек задержали 19-летнего молодого человека.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

Еще одна попытка поджечь покрышки возле квартиры произошла в Калининском районе Петербурга. Сегодня ночью, 02 февраля 2024 года к полицейским поступила информация от жильца дома 11 по улице Карпинского о т ом, что в парадную дома зашли несколько подростков с покрышками.

Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции на 8 этаже указанного дома задержали двоих 19-летних студентов и двоих школьников в возрасте 13 и 17 лет. Они сложили три автопокрышки к входной двери одной из квартир, успели облить их горючей жидкостью и собирались их поджечь.

В ходе опроса задержанных установлено, что курсанту в мессенджере от неустановленного лица получил заказ, за поджог двери обещали заплатить 140 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.