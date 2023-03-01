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Питерец.ру » Происшествия » Гимназист из Петербурга пытался поджечь военкомат в Ленобласти

Гимназист из Петербурга пытался поджечь военкомат в Ленобласти

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Опубликовал: Anton78
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В Ленобласти питерский гимназист пытался поджечь военкомат

Вчера поздним вечером около 22 часов 00 минут сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району Ленинградской области совместно с нарядом ГИБДД задержали молодого человека, подозреваемого в том, что незадолго до этого он пытался совершить поджог военного комиссариата на Набережной улице в городе Кировск.

В центр оперативного управления районного отдела вневедомственной охраны поступила информация о том, что в административном здании сработала кнопка тревожной сигнализации. Незамедлительно прибыв к объекту, росгвардейцы получили описание убежавшего с места происшествия правонарушителя, который разбил бутылку и облил дверь, а также часть стены здания горючей жидкостью. Однако злоумышленник не смог довести задуманное до конца, так как посторонний шум привлек к нему внимание, после чего он поспешил скрыться. Эти сведения также были переданы дежурным нарядам полиции, сообщает УВО.

Работая по «горячим» следам, сотрудники Росгвардии и ГИБДД обнаружили схожего по приметам молодого человека на расположенной неподалеку остановке общественного транспорта и задержали его по подозрению в совершении данного правонарушения. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств.  

По данным АН «Оперативное прикрытие», задержанный – 16-летний учащийся петербургской гимназии. С собой он привез три бутылки «коктейля Молотова» и балаклаву. Подросток родом из Отрадного, в Петербурге родители ему снимают комнату. Периодически приезжает домой.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества). Подросток задержан в порядке статьи 91 УПК. По мету жительства гимназиста и его родителей проводятся обыски.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО поджог
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