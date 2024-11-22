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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти охотник застрелил незнакомца, напавшего на него с ножом

В Ленобласти охотник застрелил незнакомца, напавшего на него с ножом

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту нападения на охотника в Кировском районе Ленобласти

Вчера, 22 ноября к полицейским Кировского района Ленинградской области поступило сообщение от 41-летнего мужчины о том, что в СНТ «Октябрьское» массив Славянка на него напал неизвестный.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 41-летнего охотника с ножевыми ранениями лица и неподалеку - труп неустановленного мужчины с огнестрельным ранением.

Полицейские установили, что охотник возвращался с промысла, а когда подходил к своей автомашине на него сзади неожиданно набросился незнакомец с ножом и попытался завладеть ружьем. 

В процессе борьбы охотник выстрелил в нападавшего. Получив ранение, неизвестный, тем не менее, попытался скрыться, однако через несколько минут от полученного ранения упал замертво. 

Охотнику оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался. 

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность погибшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, ножевое ранение, огнестрельное ранение
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