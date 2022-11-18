В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве пожилой женщины

Вчера вечером около 19 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение об обнаружении в Пискаревском парке тела пожилой женщины с множественными ножевыми ранениями. На место происшествия оперативно были направлены наряды полиции.

В результате патрулирования недалеко от места убийства полицейские задержали 26-летнего местного жителя. У мужчины были обнаружены серьезные ножевые ранения, в том числе в области шеи, которые, по предварительным данным, он нанес себе сам.

Задержанный признался, что напал на случайную прохожую и убил ее несколькими ударами ножа, после чего другим ножом нанес ранения себе. Оба ножа полицейские обнаружили на месте преступления.

Мужчина передан врачам «скорой помощи» и помещен в реанимацию.

Сотрудники полиции установили личность погибшей – 63-летняя пенсионерка, проживающая на ул. Бутлерова. Женщина занималась скандинавской ходьбой и вышла в парк на вечернюю прогулку.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства трагедии.