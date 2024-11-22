В Красносельском районе велосипедист сбил 4-летнюю девочку

20 ноября около 19 часов к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о ДТП на 2-й Комсомольской улице.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ установили, что 26-летний мужчина, двигаясь на велосипеде по тротуару по 2-ой Комсомольской улице от Новобелицкой улицы в сторону улицы Чекистов, переезжая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая в сопровождении матери переходила проезжую часть во встречном направлении.

В результате дорожного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ.

Полицейские проводят проверку.