ента новостей

13:01
Для финансовых операций могут ввести период охлаждения
12:20
В Ленобласти мост через Свирь разведут на два часа для прохода вниз по реке состава судов
11:49
В Тосненском районе 32-летний мужчина погиб под колесами грузовика
11:24
В Красносельском районе велосипедист сбил 4-летнюю девочку
11:19
В Петербурге на склад кондитерского производства работник ударил другого в глаз ключом
09:26
В СПб думают о пенсионерах
08:40
Пройдет рейд по выявлению пьяных водителей
01:55
Новая ракетная система «Орешник» применена в комбинированном ударе по «Южмашу» – заявил Владимир Путин в специальном видеообращении
21:18
Вратарь Никита Серебряков и нападающий Эмиль Галимов переходят из СКА в «Авангард»
18:06
Определены самые горящие вакансии в СПБ
17:33
Что ожидает рынок недвижимости?
17:11
В Ленобласти наградили многодетных родителей
17:04
В Петербурге озвучили приоритеты семейной политики
16:43
На улице Дыбенко иномарка сбила двоих детей
14:46
В Петербурге с поличным поймали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку с Пулковского шоссе
13:25
В Петербурге поймали 18-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Ветеранов
12:26
В Петербурге поймали налетчика на магазин на улице Васи Алексеева
12:09
В Сестрорецке тушили шалаш им. В.И. Ленина
11:42
В Шушарах на маркетплейсе мужчина ударил ножом охранников
10:07
Биометрию могут использовать для поиска мошенников
10:00
Австралия вносит законопроект, ограничивающий использование социальных сетей детьми до 16 лет
09:17
Москвичи облюбовали петербургские новостройки
08:56
Петербуржцы перерабатывать не хотят
23:09
Спортсменкой года в России признана художественная гимнастка Лала Крамаренко – победительница Игр БРИКС в Казани
22:24
Хоккейный клуб «Ростов» неожиданно сумел обыграть «СКА-Неву» со счётом 2:1, автором шайбы престижа стал Эмиль Галимов
15:11
В Петербурге за содействие СВО наградили ветеранов войск правопорядка
15:10
Сколько раз звонят мошенники?
14:46
Рынок недвижимости СПб продолжает корректироваться
13:47
Google оштрафовали на 7,6 млн рублей по двум протоколам
13:41
Премьера спектакля «Бременские музыканты»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе велосипедист сбил 4-летнюю девочку

В Красносельском районе велосипедист сбил 4-летнюю девочку

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полиция проводит проверку по ДТП в Красносельском районе, в котором велосипедист сбил ребенка

20 ноября около 19 часов к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация  о ДТП на 2-й Комсомольской улице. 
Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ установили, что 26-летний мужчина, двигаясь на велосипеде по тротуару по 2-ой Комсомольской улице от Новобелицкой улицы в сторону улицы Чекистов, переезжая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу,  совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая в сопровождении матери переходила проезжую часть во встречном направлении. 
В результате дорожного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ.
Полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район, ДТП, велосипеды, пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-05-2024, 14:17
В Красносельском районе иномарка сбила 14-летнюю девочку
14-08-2024, 09:18
В Приморском районе мужчина на электровелосипеде сбил 5-летнюю девочку
25-09-2024, 12:13
Во Всеволожске мужчина на «Волге Сайбер» сбил 14-летнюю девочку
24-05-2024, 09:50
В Шувалово 4-летнюю девочку сбил велосипедист
16-05-2024, 17:09
В Приморском районе автоледи на иномарке сбила 9-летнюю девочку
5-07-2024, 13:12
В Приморском районе мотоциклист сбил 6-летнюю девочку

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 11:49
В Тосненском районе 32-летний мужчина погиб под колесами грузовика
0
0
Сегодня, 11:24
В Красносельском районе велосипедист сбил 4-летнюю девочку
0
16
Вчера, 16:43
На улице Дыбенко иномарка сбила двоих детей
0
19
19-11-2024, 10:01
В Шушарах неизвестный сбил 17-летнего пешехода и скрылся
Наверх