В минувшую среду, 13 ноября к полицейским Кировского района Петербургапоступила информация о том, что в квартире дома 36 по Дачному проспекту в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, мужчина ударил ножницами свою супругу, отмечавшую в тот день свой день рождения.
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Подозреваемого, 43-летний неработающего супруга потерпевшей задержали на месте происшествия.
Ранее он уже был неоднократно был судим, в том числе, и за угрозу убийством своей супруги.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
В Петербурге рецидивист порезал ножницами супругу
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Опубликовал: Anton78
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Возбуждено уголовное дело в отношении порезавшего ножницами супругу в её день рождения
В минувшую среду, 13 ноября к полицейским Кировского района Петербургапоступила информация о том, что в квартире дома 36 по Дачному проспекту в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, мужчина ударил ножницами свою супругу, отмечавшую в тот день свой день рождения.
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