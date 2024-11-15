В Петербурге рецидивист порезал ножницами супругу

В минувшую среду, 13 ноября к полицейским Кировского района Петербургапоступила информация о том, что в квартире дома 36 по Дачному проспекту в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, мужчина ударил ножницами свою супругу, отмечавшую в тот день свой день рождения.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемого, 43-летний неработающего супруга потерпевшей задержали на месте происшествия.

Ранее он уже был неоднократно был судим, в том числе, и за угрозу убийством своей супруги.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.