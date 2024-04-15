В Новосаратовке маршрутка столкнулась с грузовиком

Сегодня днем, 15 апреля 2024 года около 13 часов в экстеренные службы Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП в деревне Новосаратовка.

Установлено, что на улице Полевой произошло касательное столкновение автобуса №693 с грузовым автомобилем Shacman.

Внутри автобуса находились пассажиры, по предварительной информации никто не пострадал. Люди самостоятельно покинули автобус до прибытия спасателей, сотрудники произвели отключение аккумуляторных батарей.

По факту ДТП проводится проверка.