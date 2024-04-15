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Питерец.ру » Происшествия » В Новосаратовке маршрутка столкнулась с грузовиком

В Новосаратовке маршрутка столкнулась с грузовиком

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Опубликовал: Anton78
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Во Всеволожском районе Ленобласти произощло столкновение рейсового автобуса с грузовиком

Сегодня днем, 15 апреля 2024 года около 13 часов в экстеренные службы Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП в деревне Новосаратовка.

Установлено, что на улице Полевой произошло касательное столкновение автобуса №693 с грузовым автомобилем Shacman.

Внутри автобуса находились пассажиры, по предварительной информации никто не пострадал. Люди самостоятельно покинули автобус до прибытия спасателей, сотрудники произвели отключение аккумуляторных батарей.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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