В Петербурге задержали за взятки заместителя председателя Комитета по транспорту

Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СКР по городу Санкт-Петербургу на основании материалов УФСБ России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Комитета по транспорту города Санкт-Петербурга Ягудина Р.А. по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, не позднее сентября 2024 года Ягудин Р.А., являясь заместителем председателя Комитета по транспорту, договорился со своим знакомым, который должен выступить посредником, о получении через него взятки в размере 2,5 миллионов рублей от представителя коммерческой организации за содействие в заключении государственного контракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры.

Вчера, 23 октября Ягудин Р. А., находясь в принадлежащем ему автомобиле, припаркованном на улице Черняховского, получил через посредника взятку в размере 2,5 миллиона рублей, в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия. Увидев приближающихся к нему сотрудников регионального Управления ФСБ России, Ягудин Р.А. выбросил полученные им деньги на проезжую часть и попытался скрыться на указанном автомобиле, однако впоследствии был задержан.

Следователями проведен обыск по месту проживания Ягудина Р.А., в ходе которого изъяты денежные средства в сумме около 30 миллионов в рублях и иностранной валюте, а также дорогостоящие ювелирные украшения.

Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения, избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.