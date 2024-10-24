ента новостей

16:15
В Петербурге задержали за взятки заместителя председателя Комитета по транспорту
15:17
В Telegram появились новые мошеннические аккаунты
15:15
Звонки через мессенджеры могут заблокировать в качестве борьбы с фродом
13:04
В Ленобласти задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью
12:58
В Герценовском университете готовят уникальный сборник, посвященный творчеству блокадных композиторов
12:52
В Госдуме откроется выставка к 300-летию СПбГУ
12:48
В России почти удалось решить проблему серых SIM-карт – Краснов
12:44
В Ленобласти мать подозревают в истязаниях 10-летней дочери
12:37
В Тихвинском районе поймали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки
12:27
На Светлановском проспекте задержали стрелявшего в подъезде дома
12:18
Хотел купить валюту, но лишился денег
12:17
В Московском районе проверяют инцидент с избиением подростка в магазине на улице Костюшко
11:52
В Невском районе ограбили гостеприимного жителя с проспекта Пятилеток
10:28
Спрос на кредитные карты резко снизился
09:27
Сын Януковича теперь россиянин
08:46
Автовокзал к 100-летию региона
02:05
Гандбольный «Зенит» выиграл матч-триллер у ставропольского «Виктора» в SEHA – Gazprom League со счётом 25:24, отлично сыграл Павел Тураев
01:31
СКА разгромил «Куньлунь» со счётом 8:0, Плотников сделал хет-трик, а голкипер Заврагин отразил 31 бросок по своим воротам
01:06
Баскетбольный «Зенит» победил «Уралмаш» с разницей в 6 очков: самым результативным игроком матча стал уралмашевец Джеремайя Мартин
16:51
Выставку монументальных картин покажут в музее Смольного
15:55
Премьера спектакля «Первая любовь»
15:47
Под деревней Новосергиевка «Газель» сбила женщину
14:45
В Петербурге поймали агрессивного пассажира, стрелявшего в водителя автобуса
14:02
В Невском районе мигрант зарезал соотечественника
13:55
В Пушкине задержали подозреваемых в убийстве знакомого
13:45
В Металлострое полицейские поймали наркомула
12:24
На Васильевском острове задержали студентов за стрельбу у метро
12:14
В петербургском метро ребенку зажевало руку в подъемный механизм эскалатора
11:47
В СПб не готовы получать меньше
11:13
Случаев пневмонии стало намного больше
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали за взятки заместителя председателя Комитета по транспорту

В Петербурге задержали за взятки заместителя председателя Комитета по транспорту

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Санкт-Петербурге заместитель председателя Комитета по транспорту задержан по подозрению в получении взятки

Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СКР по городу Санкт-Петербургу на основании материалов УФСБ России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Комитета по транспорту города Санкт-Петербурга Ягудина Р.А. по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, не позднее сентября 2024 года Ягудин Р.А., являясь заместителем председателя Комитета по транспорту, договорился со своим знакомым, который должен выступить посредником, о получении через него взятки в размере 2,5 миллионов рублей от представителя коммерческой организации за содействие в заключении государственного контракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры.

Вчера, 23 октября Ягудин Р. А., находясь в принадлежащем ему автомобиле, припаркованном на улице Черняховского, получил через посредника взятку в размере 2,5 миллиона рублей, в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия. Увидев приближающихся к нему сотрудников регионального Управления ФСБ России, Ягудин Р.А. выбросил полученные им деньги на проезжую часть и попытался скрыться на указанном автомобиле, однако впоследствии был задержан.

Следователями проведен обыск по месту проживания Ягудина Р.А., в ходе которого изъяты денежные средства в сумме около 30 миллионов в рублях и иностранной валюте, а также дорогостоящие ювелирные украшения.

Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения, избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Источник: СК по Петербургу
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-12-2022, 14:58
Главу ТЭК Ленобласти Юрию Андрееву Юрия Андреева задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере
24-12-2021, 10:30
В Петербурге следователя задержали за получение взятки
19-04-2023, 10:05
В Петербурге задержан сотрудник Государственной технической инспекции по подозрению в получении взятки
4-04-2024, 11:05
В Петербурге сотруднику полиции предъявлено обвинение в получении взятки
10-08-2023, 14:18
В Петербурге возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников таможни, подозреваемых в получении взятки
19-06-2023, 11:03
В Ленобласти начальник отдела дознания полиции подозревается в получении взятки

Происшествия на дорогах

0
126
Вчера, 15:47
Под деревней Новосергиевка «Газель» сбила женщину
0
144
22-10-2024, 12:22
На трассе «Сортавала» водитель большегруза погиб вылетев в кювет
0
190
21-10-2024, 18:22
На трассе «Скандинавия» водитель большегруза погиб влетев в бетонное ограждение
0
181
21-10-2024, 18:05
На Гражданском проспекте женщина на «Ниссан Жук» сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
Наверх