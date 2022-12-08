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Питерец.ру » Происшествия » Главу ТЭК Ленобласти Юрию Андрееву Юрия Андреева задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере

Главу ТЭК Ленобласти Юрию Андрееву Юрия Андреева задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере

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Опубликовал: Вадик Котов
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Председателя комитета по ТЭК Ленобласти Юрия Андреева задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере

Сегодня утром следователи Следственного комитета задержали председателя комитета по ТЭК Ленобласти Юрия Андреева. В его квартире и на рабочем месте проведены обыски. Андрееву вменяют "получение взятки в особо крупном размере", а если конкретнее, то 26 миллионов рублей. Совместно со следователями Следственного комитета работали оперативники регионального Управления ФСБ.  

По версии следствия, чиновник получал откаты от компаний-подрядчиков, которые занималась проектированием и установкой в жилых домах автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. Контракты были заключены на работы в Гатчинском, Приозерском и Всеволожском районах — общей суммой более 32 миллионов рублей.

Деньги выделялись из госбюджета по программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности". Мошенническая схема вскрылась после задержания директора этого учреждения в октябре 22-го. Началось расследование, и сотрудники вышли на Юрия Андреева.

В рамках уголовного дела о мошенничестве, вскрылся и факт взятки Андреева. Следственный комитет и ФСБ провели обыски в домах и офисах подозреваемых. Сейчас председателя по ТЭК Ленобласти допрашивают — следователи будут настаивать на его аресте.

Источник: Mash на Мойке
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