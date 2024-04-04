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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге сотруднику полиции предъявлено обвинение в получении взятки

В Петербурге сотруднику полиции предъявлено обвинение в получении взятки

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Опубликовал: Anton78
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В городе Санкт-Петербурге сотруднику полиции предъявлено обвинение в получении взятки

Следователи следственного отдела по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по Петербургу предъявили обвинение 25-летнему помощнику дежурного 77 отдела полиции УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следователей обвиняемый в период с 23 по 24 января 2024 года, находясь по месту службы потребовал от иностранной гражданки, задержанной за нарушение режима проживания и ее знакомого взятку в сумме 35 тыс рублей за невыдворение ее за пределы России, а также применение административного наказания в виде штрафа. В указанный период времени он получил часть требуемой взятки в сумме 20 тыс рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СК по Петербургу
Все по теме: Адмиралтейский район взятки
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