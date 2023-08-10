В Петербурге возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников таможни, подозреваемых в получении взятки

В Санкт-Петербурге возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников таможни, подозреваемых в получении взятки, а также местных жительниц, подозреваемых в даче взятки и в посредничестве во взяточничестве

Следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждены уголовные дела в отношении двух государственных таможенных инспекторов Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также в отношении предпринимательницы и ее знакомой, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 291, ч.1 ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, два инспектора таможни в период с октября 2022 года по апрель 2023 года получили от предпринимательницы через посредницу взятки на общую сумму более 300 тыс рублей за совершение действий по ускорению и беспрепятственному таможенному оформлению пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, выпуск которых представлял интерес для предпринимательницы.

Следователями СК совместно с сотрудниками службы противодействия коррупции Северо-Западного таможенного управления при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведен ряд обысков. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование продолжается.