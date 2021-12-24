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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге следователя задержали за получение взятки

В Петербурге следователя задержали за получение взятки

0
23
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Сотрудник следственного управления УМВД России по Приморскому району задержан за получение взятки

В минувший вторник в ГУ МВД России из УМВД России по Приморскому району Петербурга поступила информация о том, что 2 декабря возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) в отношении следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД по Приморскому району Санкт-Петербурга.

Проводя предварительные следственные действия по уголовному делу от 20 августа 2019 года возбужденному по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ, он через посредников получил 1 миллион 198 тысяч рублей за не утрату доказательств и привлечение к уголовной ответственности злоумышленников.

21 декабря следователя задержали в ходе проведения совместной операции УСБ ГУ МВД и УФСБ на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводится служебная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В случае подтверждения вины указанный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с законодательством.

Источник: ГУ МВД
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