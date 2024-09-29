На фудкорте на Комендантской площади подросток выстрелил в 15-летнюю девочку из сигнального пистолета

Вчера, 28 сентября 2024 года к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что на фудкорте ТРК «Атмосфера», расположенном в доме 1 на Комендантской площади, неизвестный молодой человек выстрелил из пускового устройства для сигнальных патронов в сторону 15-летней восьмиклассницы, после чего с места происшествия убежал.

Позднее к полицейским поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, пострадавшая девушка обратилась к ним за медицинской помощью с ожогом левого предплечья, где получила необходимое лечение и в удовлетворительном состоянии, была направлена на амбулаторное лечение.

Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию лица, причастного к данному инциденту.