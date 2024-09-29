Вчера, 28 сентября 2024 года к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что на фудкорте ТРК «Атмосфера», расположенном в доме 1 на Комендантской площади, неизвестный молодой человек выстрелил из пускового устройства для сигнальных патронов в сторону 15-летней восьмиклассницы, после чего с места происшествия убежал.
Позднее к полицейским поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, пострадавшая девушка обратилась к ним за медицинской помощью с ожогом левого предплечья, где получила необходимое лечение и в удовлетворительном состоянии, была направлена на амбулаторное лечение.
Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию лица, причастного к данному инциденту.
На фудкорте на Комендантской площади подросток выстрелил в 15-летнюю девочку из сигнального пистолета
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района ищут стрелка, ранившего 15-летнюю девочку на фудкорте на Комендантской площади
Вчера, 28 сентября 2024 года к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что на фудкорте ТРК «Атмосфера», расположенном в доме 1 на Комендантской площади, неизвестный молодой человек выстрелил из пускового устройства для сигнальных патронов в сторону 15-летней восьмиклассницы, после чего с места происшествия убежал.
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