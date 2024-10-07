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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки

В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Всеволожского района проводят проверку по факту смертельного ДТП с участием грузовика и иномарки на «Магистральной» автодороге

Сегодня днем, 7 октября 2024 года около 16 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 121-ом километре трассы «Магистральная».
Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что 33-летний водитель «Митсубиси», выезжая со второстепенной дороги, не уступил преимущество в движении грузовику «Ивеко» с полуприцепом, под управлением 44-летнего водителя, двигавшегося по главной дороге, в результате чего произошло столкновение автомобилей.

Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте, а его 38-летнего пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.
Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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