В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки

Сегодня днем, 7 октября 2024 года около 16 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 121-ом километре трассы «Магистральная».

Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что 33-летний водитель «Митсубиси», выезжая со второстепенной дороги, не уступил преимущество в движении грузовику «Ивеко» с полуприцепом, под управлением 44-летнего водителя, двигавшегося по главной дороге, в результате чего произошло столкновение автомобилей.

Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте, а его 38-летнего пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.