В массовом ДТП на Санкт-Петербургском шоссе погибли водитель такси и его пассажирка

Сегодня вечером, 7 октября 2024 года около 19 часов 00 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступила информация о ДТП с участием трех автомобилей на перекрестке Санкт-Петербургского шоссе и Львовской улицы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что 30-летний водитель автомобиля-такси «Фольксваген» при совершении разворота и последующим движением задним ходом, совершил столкновение с автомашиной «БМВ», под управлением 43-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

В результате столкновения был задет и двигавшийся автомобиль «Ниссан Ноу», под управлением 36-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водитель такси скончался на месте от травм, его 33-летняя пассажира скончалась в автомобиле «Скорой помощи» по дороге в больницу.

Водителя «БМВ» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

По предварительной информации полиции, водитель "БМВ" был пьян. В настоящее время он в состоянии алкогольного опьянения в больнице, выявлено 04 мг/л.