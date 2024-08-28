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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Петергоф-Кейкино» в ДТП погиб мотоциклист

На трассе «Петергоф-Кейкино» в ДТП погиб мотоциклист

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП с байкером на автодороге «Петергоф-Кейкино»

Сегодня вечером,  28 августа 2024 года около 16 часов 35 минут на 5-ом километре трассы «Петергоф-Кейкино», в Ломоносовском районе Ленинградской обалсти произошло ДТП, в котором погиб 41-летний мотоциклист.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 46-летний водитель, выезжая на автомобиле «Форд» со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении мотоциклисту на «Сузуки», который двигался слева относительно движения «Форда» по главной дороге.

В результате байкер столкнулся с иномаркой и получил травмы несовместимые с жизнью.
Полицейские разбираются в деталях ДТП, проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП мотоциклы
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