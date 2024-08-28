На трассе «Петергоф-Кейкино» в ДТП погиб мотоциклист

Сегодня вечером, 28 августа 2024 года около 16 часов 35 минут на 5-ом километре трассы «Петергоф-Кейкино», в Ломоносовском районе Ленинградской обалсти произошло ДТП, в котором погиб 41-летний мотоциклист.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 46-летний водитель, выезжая на автомобиле «Форд» со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении мотоциклисту на «Сузуки», который двигался слева относительно движения «Форда» по главной дороге.

В результате байкер столкнулся с иномаркой и получил травмы несовместимые с жизнью.

Полицейские разбираются в деталях ДТП, проводят проверку.