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Питерец.ру » Происшествия » В храме в Красном Селе пожилая женщина повредила двери и иконы

В храме в Красном Селе пожилая женщина повредила двери и иконы

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские разыскивает женщину, повредившую двери и иконы в храме в Красном Селе

Накануне вечером, 1 октября 2024 года около 21 часа 05 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о взломанных дверях и возможной краже из Храма в доме № 30 по улице Лермонтова в Красном Селе.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции приняли заявление от 49-летнего настоятеля церкви-часовни, расположенной в доме 30 по улице Лермонтова.
Священнослужитель рассказал, что около 21 часа 00 минут неизвестная женщина пенсионного возраста в неадекватном состоянии из хулиганских побуждений повредила двери часовни и пыталась срезать иконы, после чего скрылась.
Ущерб настоятель оценил в 20 000 рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицейскими приняты меры к розыску дебоширки.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район хулиганство
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