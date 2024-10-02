В храме в Красном Селе пожилая женщина повредила двери и иконы

Накануне вечером, 1 октября 2024 года около 21 часа 05 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о взломанных дверях и возможной краже из Храма в доме № 30 по улице Лермонтова в Красном Селе.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции приняли заявление от 49-летнего настоятеля церкви-часовни, расположенной в доме 30 по улице Лермонтова.

Священнослужитель рассказал, что около 21 часа 00 минут неизвестная женщина пенсионного возраста в неадекватном состоянии из хулиганских побуждений повредила двери часовни и пыталась срезать иконы, после чего скрылась.

Ущерб настоятель оценил в 20 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими приняты меры к розыску дебоширки.