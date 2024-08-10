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Питерец.ру » Происшествия » В Красном Селе неадекват с ножом напал на мужчину и женщину

В Красном Селе неадекват с ножом напал на мужчину и женщину

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали неадекватного мужчину, напавшего с ножом на мужчину и женщину  в Красном Селе 

Сегодня ночью, 10 августа 2024 года около 01 часа 00 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении возле дома 63 корпус 1 по проспекту Ленина в Красном Селе.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские установили, что задержанный, в ходе внезапно возникшей ссоры, напал с ножом на 42-летнюю женщину и 40-летнего мужчину, изрезав их. 

От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, женщину госпитализировали. 

Задержанного доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район ножевое ранение
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