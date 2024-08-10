В Красном Селе неадекват с ножом напал на мужчину и женщину

Сегодня ночью, 10 августа 2024 года около 01 часа 00 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении возле дома 63 корпус 1 по проспекту Ленина в Красном Селе.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские установили, что задержанный, в ходе внезапно возникшей ссоры, напал с ножом на 42-летнюю женщину и 40-летнего мужчину, изрезав их.

От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, женщину госпитализировали.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.