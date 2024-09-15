На Искровском проспекте женщина ограбила подростка

Накануне утром, 14 сентября 2024 года около 08 часов 15 минут к полицейским Невского района Пететбурга поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним в состоянии средней степени тяжести доставили 14-летнего ученика 8 класса.

Мальчик рассказал стражам порядка, что накануне вечером, около 23 часов 00 минут, у дома 6 по Искровскому проспекту неизвестная женщина нанесла ему несколько ударов в лицо и тело и похитила выпавший из кармана мобильный телефон «Infinix», после чего скрылась с места происшествия.

Материальный ущерб составил 9 тысяч рублей.

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию нападавшей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.