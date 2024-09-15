ента новостей

13:14
На трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти введут реверсивное движение
13:01
В поселке Серово в ДТП погибла женщина на мотоцикле
12:55
Из Колпино пытались ослепить экипаж воздушного судна
12:40
В поселке Суходолье поймали поджигателей Газели
12:31
В Парголово полицейские задержали закладчика наркотиков
12:26
В Красном Селе в парке изнасиловали пожилую женщину
12:18
На Искровском проспекте женщина ограбила подростка
23:26
Как сыграли бывшие вратари СКА в субботу 14 сентября: Дмитрий Николаев помог «Спартаку» победить «Торпедо», Алексей Мельничук вместе с «Локомотивом» уступил в Нижекамске «Нефтехимику»
19:12
Александр Соболев дебютировал за «Зенит» в матче с ЦСКА и увидел, как забил Лусиано Гонду
17:37
Баскетбольный «Зенит» проиграл УНИКСУ в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ со счётом 72:78, Акун-Пёрселл набрал 24 очко, Мун – 21
14:55
Возле поселка Ушаки иномарка сбила 17-летнего пешехода
14:44
На трассе «Кола» насмерть разбился байкер
14:36
Новый год будет поскромнее
14:28
В Приморском районе молодой человек на электросамокате сбил 6-летнего мальчика
14:06
МФЦ и «Зенит» проводят совместную акцию
13:03
В ДТП на набережной Обводного канала пострадал 10-летний пассажир «Тойоты»
12:54
На проспекте Культуры иномарка сбила 9-летнего мальчика на электросамокате
12:47
На Болотной улице иномарка сбила 4-летнего мальчика
12:39
В Ленобласти поймали злоумышленника, укравшего ружья из сефа частного дома
12:26
В Петербурге женщина повредила посетителя питейного заведения на Английском проспекте
11:03
Семен Слепаков* не хочет быть иноагентом
10:11
Сколько тратят на продукты?
09:31
Выставка живописных работ Мгера Чатиняна
23:44
Удар «Молотом» по «СКА-Неве» – 1:5 в Перми после трёх побед подряд команды Николая Воеводина на старте нового сезона ВХЛ
19:55
«Динамо-ЛО» проиграло столичному «Динамо» со счётом 1–3 во 2-м туре мужской волейбольной Суперлиги
19:13
Баскетбольный «Зенит» с разницей в 3 очка обыграл турецкий «Бешикташ» в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ
13:16
В Петро-Славянке водитель иномарки пострадал въехав в уборочный автомобиль
13:09
В Ленобласти в ДТП на трассе «Анташи-Ропша-Красное Село» погиб пассажир мопеда
12:55
Театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта открывает 42-ой театральный сезон.
12:52
Вновь избранный Губернатор Петербурга вступит в должность на первом осеннем заседании городского парламента
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Искровском проспекте женщина ограбила подростка

На Искровском проспекте женщина ограбила подростка

0
50
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские принимают меры к задержанию женщины, напавшей на школьника на Искровском проспекте

Накануне утром, 14 сентября 2024 года около 08 часов 15 минут к полицейским Невского района Пететбурга поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним в состоянии средней степени тяжести доставили 14-летнего ученика 8 класса.
Мальчик рассказал стражам порядка, что накануне вечером, около 23 часов 00 минут, у дома 6 по Искровскому проспекту неизвестная женщина нанесла ему несколько ударов в лицо и тело и похитила выпавший из кармана мобильный телефон «Infinix», после чего скрылась с места происшествия.
Материальный ущерб составил 9 тысяч рублей.
Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию нападавшей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район грабеж дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-07-2024, 13:09
В Приморском районе неизвестный порезал ножом подростка
15-01-2024, 09:22
В Приморской районе избили и ограбили подростка
7-03-2024, 10:07
В Калининском районе ограбили двоих подростков
4-06-2024, 09:37
В Невском районе избили и ограбили двух подростков
16-02-2024, 10:33
В Петербурге неизвестный брызнул перцем в лицо школьнику
30-08-2024, 09:17
На Троицкой площади трое мужчин избили подростка

Происшествия на дорогах

0
42
Сегодня, 13:01
В поселке Серово в ДТП погибла женщина на мотоцикле
0
126
Вчера, 14:55
Возле поселка Ушаки иномарка сбила 17-летнего пешехода
0
125
Вчера, 14:44
На трассе «Кола» насмерть разбился байкер
0
129
Вчера, 14:28
В Приморском районе молодой человек на электросамокате сбил 6-летнего мальчика
Наверх