Накануне вечером, 10 сентября 2024 года около 21 часа 30 минут возле дома 27 по улице 3-я Конная Лахта, в Приморском районе Петербурга 51-летний водитель «КамАЗа» по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на 26-летнего курьера доставки, ехавшего на велосипеде.
В результате дорожного происшествия курьера госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту ДТП полицейскими проводится проверка.
В Приморском районе «КАМАЗ» сбил курьера доставки на велосипеде
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с КАМАЗом и велосипедистом в Приморском районе
Накануне вечером, 10 сентября 2024 года около 21 часа 30 минут возле дома 27 по улице 3-я Конная Лахта, в Приморском районе Петербурга 51-летний водитель «КамАЗа» по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на 26-летнего курьера доставки, ехавшего на велосипеде.
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