В Приморском районе «КАМАЗ» сбил курьера доставки на велосипеде

Накануне вечером, 10 сентября 2024 года около 21 часа 30 минут возле дома 27 по улице 3-я Конная Лахта, в Приморском районе Петербурга 51-летний водитель «КамАЗа» по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на 26-летнего курьера доставки, ехавшего на велосипеде.

В результате дорожного происшествия курьера госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.