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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе фура насмерть сбила курьера на велосипеде

В Невском районе фура насмерть сбила курьера на велосипеде

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73
Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту смертельного наезда на курьера-велосипедиста

Сегодня утром, 04 марта 2024 года около 09 часов возле дома 125 по улице Грибакиных, в Невском районе Петербурга 40-летний водитель, управляя фурой «Вольво» с полуприцепом, совершил наезд на курьера, передвигавшегося на велосипеде.
Пострадавший скончался на месте ДТП.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.
Личность погибшего, а также обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: ГУ МВД
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