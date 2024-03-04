В Невском районе фура насмерть сбила курьера на велосипеде

Сегодня утром, 04 марта 2024 года около 09 часов возле дома 125 по улице Грибакиных, в Невском районе Петербурга 40-летний водитель, управляя фурой «Вольво» с полуприцепом, совершил наезд на курьера, передвигавшегося на велосипеде.

Пострадавший скончался на месте ДТП.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.

Личность погибшего, а также обстоятельства происшествия устанавливаются.