Сегодня утром, 04 марта 2024 года около 09 часов возле дома 125 по улице Грибакиных, в Невском районе Петербурга 40-летний водитель, управляя фурой «Вольво» с полуприцепом, совершил наезд на курьера, передвигавшегося на велосипеде.
Пострадавший скончался на месте ДТП.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.
Личность погибшего, а также обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Невском районе фура насмерть сбила курьера на велосипеде
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту смертельного наезда на курьера-велосипедиста
Сегодня утром, 04 марта 2024 года около 09 часов возле дома 125 по улице Грибакиных, в Невском районе Петербурга 40-летний водитель, управляя фурой «Вольво» с полуприцепом, совершил наезд на курьера, передвигавшегося на велосипеде.
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