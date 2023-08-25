В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде

Накануне днем около 12 часов 50 минут возле дома 9/2 по Кременчугской улице 37-летний гражданин сопредельного государства, имеющий вид на жительство по Самарской области, управляя автомобилем «Фольксваген Джетта» и двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на ехавшего без сопровождения взрослых на велосипеде 10-летнего мальчика.

В результате ДТП велосипедист в тяжелом состоянии госпитализирован.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.