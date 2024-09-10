На улице Пионерстроя мигрант ограбил женщину

Накануне вечером, 9 сентября 2024 года в начале восьмого часа к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от местной жительницы о том, что несколькими минутами ранее ее знакомый, находясь возле дома 15 корпус 3 по улице Пионерстроя, применив к ней физическую силу, отобрал у нее мобильный телефон, стоимостью 9000 рублей.

Прибывшие на место полицейские, возле дома 19 по улице Пионерстроя, оперативно задержали подозреваемого в указанном преступлении.

Им оказался 40-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, проживающий в этом же районе.

В отделе полиции в отношении задержанного составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.