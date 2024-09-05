На Приморском шоссе в ДТП тяжело пострадал мотоциклист

Сегодня утром, 05 сентября 2024 года около 09 часов 45 минут к полицейским Курортного района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 448 по Приморскому шоссе.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 53-летний водитель автомобиля «Фольксваген», поворачивая с Приморского шоссе налево, не предоставил преимущество в движении встречному мотоциклу «Харлей Дэвидсон», в результате чего произошло столкновение.

В результате дорожного происшествия у 48-летнего байкера оторвало ногу.

Мужчина остался жив, его госпитализировали с травматической ампутацией правой голени, в крайне тяжелом состоянии.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.