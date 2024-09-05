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Питерец.ру » Происшествия » На Приморском шоссе в ДТП тяжело пострадал мотоциклист

На Приморском шоссе в ДТП тяжело пострадал мотоциклист

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Опубликовал: Anton78
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В Курортном районе полицейские проводят проверку по ДТП на Приморском шоссе, в котором был тяжело травмирован байкер

Сегодня утром, 05 сентября 2024 года около 09 часов 45 минут к полицейским Курортного района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 448 по Приморскому шоссе.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 53-летний водитель автомобиля «Фольксваген», поворачивая с Приморского шоссе налево, не предоставил преимущество в движении встречному мотоциклу «Харлей Дэвидсон», в результате чего произошло столкновение.
В результате дорожного происшествия у 48-летнего байкера оторвало ногу.
Мужчина остался жив, его госпитализировали с травматической ампутацией правой голени, в крайне тяжелом состоянии.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Курортный район ДТП мотоциклы
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